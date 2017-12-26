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سحب (8) فنادق عائمة شطحت بأرمنت بسبب انخفاض نهر النيل

منذ 5 ساعة
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سحب (8) فنادق عائمة شطحت بأرمنت بسبب انخفاض نهر النيل


أنقذ رجال الري والأنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، 8 مراكب عائمة عقب شحوطها وذلك أمام مدينة أرمنت جنوبى المحافظة ودخولها فى الرمال دون أية خسائر على السياح، وتم تعويمها فى نهر النيل بعد فترة زمنية قليلة، وتواصلت الرحلات تباعاً بصورة طبيعية تماماً.

وبدأ شحوط الفنادق العائمة أمام مدينة أرمنت واحدة تلو الأخرى أمس الاثنين، لدى خروجها من مراسى الأقصر وأسوان المختلفة، وجاءت قائمة المراكب التى تم تعويمها دون أية خسائر ما يلى 6 مراكب قادمة من أسوان وهى (رويال برنسيس – ميس إيجبت – الجيزيل – فريدة – تمر حنة – كوين أوف هانزا) والمتوجهة إلى أسوان من الأقصر (بريميوم – توسكا)، حيث دخلت فى رمال تلك المنطقة وتوقفت فيها لحين تعويمها، وذلك حسبما أكد مصدر أمنى بالمحافظة.

وكانت هيئة النقل النهرى أوقفت الملاحة النهرية فى محافظة أسوان، السبت الماضى، عقب شحوط 7 بواخر سياحية فى نهر النيل بمدينة كوم أمبو بسبب انخفاض منسوب المياه، وكان على متنها سائحون من مختلف الجنسيات، ولم يتمكنوا من استكمال رحلتهم النيلية بأسوان، واستخدموا الأتوبيسات لزيارة المناطق الأثرية، ولكن شحوط مراكب الأقصر لم يؤثر على حركة الملاحة التى واصلت رحلاتها بصورة طبيعية تماماً.

 

 

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