العرق..مقتل 5 مسلحين من تنظيم الدولة والسيطرة على معسكر بصلاح الدين

أفادت وسائل إعلام عراقية ، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، بمقتل 5 مسلحين من تنظيم الدولة ، ونجاح قوات الأمن العراقية بالسيطرة على معسكر للتنظيم وسط جبال حمرين شرقي تكريت ، حسبما أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين .

وقال العميد محمد الحماش مدير شرطة ناحية العلم،إن "شرطة العلم وفوج الطوارئ الحادي عشر تمكنت اليوم، وبعد عمليات تفتيش وتطهير استمرت يومين، من السيطرة على معسكر لعناصر داعش وسط جبال حمرين، وقتلت 5 من عناصره واستولت على عربة نوع همر وأسلحة وأعتدة مختلفة ونواظير ليلية وملابس عسكرية، أغلبها من تجهيزات الجيش العراقي والحشد الشعبي عليها علامات لفصائل رئيسة فيه مثل بدر والعصائب وحزب الله".

وأضاف أنه "تم العثور على منظومات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتجهيزات غذائية ووقود، كما تم ردم عدد من الآبار التي يستعملها عناصر داعش للحصول على المياه".

وأوضح أن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا في الاشتباكات مع عناصر داعش إصابات متوسطة"، مشيرًا إلى أن طائرات مروحية عراقية شاركت في قصف بعض الأماكن ما سهل تقدم قوات الشرطة.

وأكد الحماش، أن "العملية ستستمر حتى تطهير قاطع جبال حمرين من الفتحة حتى طريق انخيله، الذي يربط تكريت بكركوك والذي يمر عبر حقلي عجيل وعلاس النفطيين".