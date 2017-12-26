أردوغان يعلن تخصيص جزيرة "سواكن" السودانية لتركيا

أعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ، من الخرطوم موافقة السودان على تخصيص جزيرة سواكن التي تقع في البحر الأحمر شرقي السودان ، لتركيا كي تتولي إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية .

وخلال حديثة في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين واتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان، قال أردوغان "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد انشاءها واعادتها إلى اصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

واضاف ان "هناك ملحقا لن اتحدث عنه الان".

والجدير بالذكر أن ميناء جزيرة سواكن هو الاقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الاحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.