كاتب يفجر مفاجأة عن الأزمة بيم "تونس - الإمارات": النساء فضحوا "بن زايد"



فجر الكاتب الصحافي، وليد الشيخ، مفاجأة مدوية، حول السبب الحقيقية وراء الأزمة التونسية الإماراتية ، مؤكدًا أن الشيخ محمد بن زايد - ولي عهد أبو ظبي - أراد تأديب التونسيات بعد هجومهن عليه وكشف تطبيعه مع إسرائيل .

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الحكاية إن تونس ما خضعتش لمعسكر الثورات المضادة اللي بيدعمه (بن زايد)، ومؤخرا قادت نساء تونس حملة (عربيات ضد التطبيع)، وانتقدوا دور (بن زايد) في التطبيع السياسي والأمني والإقتصادي مع إسرائيل".

وأضاف: "فقادة الإمارات زعلوا، وإتخذوا قرار فاشي عنصري لادستوري مضحك، بمنع (نساء تونس) من دخول الإمارات ولا حتى المرور بيها ترانزيت ، فالتوانسة ردوا على إهانة الإمارات لنسائهم ووطنهم بقرار بمنع الطيران الإماراتي من دخول أراضيهم".