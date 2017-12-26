Responsive image

-2º

26
ديسمبر

الثلاثاء

26º

26
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • كتائب القسام :نطمئن أسرانا الأبطال فجر الحرية آت لا محالة
     منذ 10 دقيقة
  • "القسام" للاحتلال الصهيوني : ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلا من الاستقواء على النساء
     منذ 11 دقيقة
  • "القسام" لقادة الكيان الصهيوني : أدخلتم جنودكم غزة وتركتموهم للمجهول
     منذ 11 دقيقة
  • اندلاع مواجهات بالخليل وأريحا وقوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
     منذ 2 ساعة
  • السجن 3 سنوات لضابط شرطة قتل "سائق توكتوك" بالمطرية
     منذ 2 ساعة
  • "هنية": أمريكا عرضت على قيادات فلسطينية إقامة عاصمة في "أبو ديس"
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

كاتب يفجر مفاجأة عن الأزمة بيم "تونس - الإمارات": النساء فضحوا "بن زايد"

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 347
كاتب يفجر مفاجأة عن الأزمة بيم "تونس - الإمارات": النساء فضحوا "بن زايد"


فجر الكاتب الصحافي، وليد الشيخ، مفاجأة مدوية، حول السبب الحقيقية وراء الأزمة التونسية الإماراتية ، مؤكدًا أن الشيخ محمد بن زايد - ولي عهد أبو ظبي - أراد تأديب التونسيات بعد هجومهن عليه وكشف تطبيعه مع إسرائيل .

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الحكاية إن تونس ما خضعتش لمعسكر الثورات المضادة اللي بيدعمه (بن زايد)، ومؤخرا قادت نساء تونس حملة (عربيات ضد التطبيع)، وانتقدوا دور (بن زايد) في التطبيع السياسي والأمني والإقتصادي مع إسرائيل".

وأضاف: "فقادة الإمارات زعلوا، وإتخذوا قرار فاشي عنصري لادستوري مضحك، بمنع (نساء تونس) من دخول الإمارات ولا حتى المرور بيها ترانزيت ، فالتوانسة ردوا على إهانة الإمارات لنسائهم ووطنهم بقرار بمنع الطيران الإماراتي من دخول أراضيهم".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers