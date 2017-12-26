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واشنطن تشتري فندقًا بالقدس لنقل سفارتها موقتًا

منذ يوم
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واشنطن تشتري فندقًا بالقدس لنقل سفارتها موقتًا

أقدمت الحكومة الأمريكية على شراء فندقًا تاريخيًا بالقدس ، تمهيدًا لنقل سفارتها من تل أبيب إليه ، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام،عن القناة السابعة الإسرائيلية قولها، اليوم الاثنين الفندق المشار إليه هو فندق "دبلومات"، ويقع جنوبي شرق القدس المحتلة، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.

وأكدت كسينيا سفيتلوفا عضو الكنيست الإسرائيلي ، شراء الإدارة الأمريكية للفندق ، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية . 

ومن المزمع أن تنقل الإدارة الأمريكية سفارتها إلى  فندق "دبلومات" بحي "الأرنونا" بالقدس، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.
 
وبحسب القناة ذاتها، فإن قسم التخطيط في بلدية القدس المحتلة، صادق على مخطط هندسي لإنشاء مبنى خاص بالسفارة الأمريكية بالقدس، يشتمل على غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة بها.

 

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