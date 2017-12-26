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جماعات المعارضة السورية ترفض رعاية روسيا لمؤتمر سوتشي

منذ 6 ساعة
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جماعات المعارضة السورية ترفض رعاية روسيا لمؤتمر سوتشي

 

أعلنت عدد من الجماعات السورية المعارضة ، في بيانًا لها رفضها  مؤتمر التسوية السياسية في سوريا  التي تنوي روسيا استضافته في سوتشي ، مشيرة إلى أن موسكو تحاول الالتفاف على عملية السلام متهمين روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا . 

وأصدر البيان نحو 40 جماعة معارضة سورية ، مؤكدين أن روسيا لا تمارس ضغوطا على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سياسية.


وقال البيان إن روسيا لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين، ولم تضغط على النظام، ووصف البيان روسيا بأنها دولة معادية، ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين، وساندت النظام عسكريا، ودافعت عن سياساته.

وقالت بعض فصائل المعارضة إنها لم تحسم أمرها بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، إن خطة روسيا لعقد المؤتمر يجب تقييمها، من خلال قدرتها على المساهمة والدعم لمحادثات جنيف، التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء الحرب في سوريا.

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