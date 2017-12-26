القبض على طبيب بمستشفي جامعة الزقازيق بتهمة التربح من المرضي

ألقت الجهات الأمنية القبض على طبيب عظام بمستشفى جامعة الزقازيق، واحتجزته على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بشأن اتهام أسرة مريض له بالتربح من عملية منظار على نفقة الدولة .

وقال الدكتور عمرو جلال عضو مجلس نقابة الأطباء، إن منظار مستشفى جامعة الزقازيق معطل منذ فترة، فضلاً عن أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تكفى مصاريف علاج أى عملية بعد تحرك سعر الدولار، فيضطر الأطباء بإخبار أهل المريض باستكمال مستلزمات العمليات من الخارج.

وفى حالة المريض الشاكى، أفاد عضو مجلس النقابة، أنه مريض كان فى حاجة لمنظار بالساق، وبالتالى أخبرهم الطبيب باستئجار منظار من الخارج نظرًا لوجود عطل فى منظار الجامعة، فقامت أسرة المريض بإبلاغ الرقابة الإدارية متهمة إياه بالتربح، وقامت الرقابة باحتجاز مندوب شركة المستلزمات الطبية والطبيب، بشأن الاتهام المتقدم .

وتابع "جلال"، أن الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، قام بتوجيه محامى النقابة للدفاع عن الطبيب، كما زار المحامى العام لتوضيح ملابسات الواقعة، لافتا لأن تحرك سعر الدولار وتعويم الجينه أدى لتضاعف أسعار المستلزمات الطبية، أمام ضألة مبالغ القرارات العلاج على نفقة الدولة، فالأطباء مضطرون للاستكمال مستلزمات العمليات والعلاج من الخارج، للإنقاذ حياة المرضى.

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق، حبس الطبيب ومندوب شركة المستلزمات الطبية على ذمة التحقيقات.