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الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينيًا

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 200
الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينيًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات طالت منازل الفلسطينين في مناطق متفرق من الضفة الغربية والقدس ، ما أسفر عن اعتقال 19 فلسطينيا . 


وأكدت مصادر محلية، اعتقال 7 فلسطينين بالضفة الغربية ، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في التظاهرات الغاضية في فلسطين كما اعتقل الاحتلال 12 مواطنا على الأقل في بلدتي سلوان والعيسوية بالقدس.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عدي أبو تايه، وفؤاد القاق، ومحمد زيداني، ومحمد سامر سرحان، وكريم الشيوخي، وحمادة عودة، وأحمد ياسين الرجبي، ومفيد العباسي، ومحمد موسى العباسي، بعد دهم منازل ذويهم في البلدة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس، وسيتم تقديمهم في وقت لاحق من اليوم إلى "محكمة صلح" الاحتلال غرب المدينة.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن مؤمن العباسي، بعد دهم منزله في سلوان، وتفتيشه، في حين استدعت المواطنين عدي محمد العباسي، وعماد الدين العباسي، للتحقيق.

ومن العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عبد درويش، وخالد مصطفى، بعد دهم منزليهما، وتم تحويلهما إلى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس.

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