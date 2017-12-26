"هنية": أمريكا عرضت على قيادات فلسطينية إقامة عاصمة في "أبو ديس"



كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" إسماعيل هنية خلال لقاء جمعه بأعيان العشائر ومخاتير قطاع غزة ، أن أمريكا قدمت عرضًا على قيادات فلسطينية بمنحهم عاصمة في منطقة أبو ديس".

وقال هنية : "المخطط يقوم على أن يكون هناك جسر يربط بين أبو ديس والمسجد الأقصى كي يسمح بحرية الحركة لأداء الصلاة في المسجد كما أن هناك حديثا عن تقسيم المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام".

وبيّن أن التحركات الإقليمية تهدف إلى "إيجاد كيان سياسي في قطاع غزة بامتيازات معينة".

وفي نفس السياق ، افادت وسائل إعلام فلسطينية ، بإندلاع مواجهات بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الحي في المخيم بعد مواجهات عنيفة ووصفت حالتهما بالمتوسطة