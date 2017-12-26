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ذعر بين مواطني القليوبية بسبب انهيار جزء من الطريق الدائري

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 244
ذعر بين مواطني القليوبية بسبب انهيار جزء من الطريق الدائري

 


سيطرت حالة من الرعب والغضب بين أهالي ميت نما بمحافظة القليوبية، وذلك بعد انهيار جزء من الطريق الدائري أمام "ميت نما"، ما أثار الذعر والرعب لدى قائدي المركبات، خاصة النقل الثقيل.

وأكد الأهالي أنهم قاموا بإبلاغ مسئولي الطرق والكباري والمرور والمسئولين في القليوبية لعمل اللازم والمعاينات للتأكد من سلامته الطريق قبل أن تحدث كارثة ويروح ضحيتها الأبرياء من سائق السيارات.

وأضاف الأهالي أن المنطقة تشهد العديد من السلبيات الأخرى والتي تنذر بكارثة، وهي انتشار الإشغالات والباعة الجائلين وبائعي الشاي والمأكولات، وأباطرة الكاوتش، وتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للنقل، وذلك كله تحت سمع وبصر من المسئولين دون التدخل ومنع تلك الظاهرة والتي تتسبب في تكدس وزحام مروري شديد.

وطالب الأهالي من المسئولين بسرعة التدخل لعمل الترميمات اللازمة للطريق ورفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من الوقوف على الأرصفة ونهر الطريق.

 

 

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