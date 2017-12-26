اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال على مدخل مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الشبان الذين ردوا برشقهم بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية .

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الحي في المخيم بعد مواجهات عنيفة ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وفي نفس السياق ، قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال 8 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية ، حيث داهمت مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم واعتقلت 3 شبان أما المعتقلون الآخرون فتوزعوا على مدن وبلدات من الضفة الغربية ونقلوا جميعا إلى مراكز تحقيق الاحتلال.