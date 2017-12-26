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"القسام": نطمئن أسرانا فجر الحرية آت لا محالة

منذ 7 ساعة
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"القسام": نطمئن أسرانا فجر الحرية آت لا محالة


علق الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، على واقعة اعتداء متطرفين صهاينة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي "أورن حازان" اعترضوا الاثنين، الحافلة التي تقل عائلات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، المتوجهة لزيارة أبنائها في سجون الاحتلال.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تغريدة له على موقع "تويتر" إننا "نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

وأضاف ، لقادة الاحتلال: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول، وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهربا من دفع الثمن".


وتابع قوله: "بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة، ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلا من الاستقواء على النساء".

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