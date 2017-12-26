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وزير الزراعة يتجاهل الفلاحين أمام الكاميرات

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 277
وزير الزراعة يتجاهل الفلاحين أمام الكاميرات

سيطرت حالة من الغضب على فلاحو المنيا، الثلاثاء، عقب تغاضي وزير الزرعة واستصلاح الأراضي، المهندس عبدالمنعم البنا، بتجاهلهم.

حيث قام أحد الفلاحين بمحافظة المنيا، وطلب من الوزير، توفير كميات كبيرة من المياه لرى الزراعات، مشيرًا إلى أن الفدان يتكلف لا أكثر من 200 جنيه للرية الواحدة، إلا أن الوزير تجاهل مطلب الفلاحين على توفير المياه والأسمدة الزراعية، وخرج من القاعة مسرعًا بصحة قيادات الوزارة ومحافظ المنيا لزيارة مشروع اراضى المليون ونصف فدان على طريق البويطى بنى مزار البحر الأحمر وتفقد بعض الزراعات الحديثة.

وكان عدد كبير من الفلاحين قد تجمعوا أمام وزير الزراعة للاهتمام ورعايتهم من حيث توفير التقاوى والأسمدة ومياه الرى إلا أن قيادات الوزارة منعت الفلاحين من التحدث إلى الوزير بحجة أن الوزير لديه جدول أعمال مكثف لزيارة عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.

 

 

 

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