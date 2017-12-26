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وزارة الداخلية المغربية تمنع 300 مسئول من السفر

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 322
وزارة الداخلية المغربية تمنع 300 مسئول من السفر

 

أفادت جريدة "الصباح" المغربية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، بإعلان وزارة الداخلية في المغرب منع منع 300 مسؤول من السفر خارج الوطن، إلى حين التحقيق معهم في "تورطهم في شبهة فساد التلاعب بالعقارات، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية".

وأوضحت "الصباح" أن التحقيقات تتضمن والي، و6 عمال، و6 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة.

وأكدت "الصباح" ، أن المنع من السفر لن يرفع عن المسئولين المذكورين  إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب، التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.
 

وأضافت الصباح، أنه من المرتقب أن تشرع اللجنة المذكورة الأسبوع الجاري في الاستماع إلى بعض المسؤولين  وعلى رأسهم الوالي عبد الفتاح البجيوي، و6 عمال.واستبعدت  إمكانية إعادة المسؤولين المعنيين إلى مناصبهم في حالة حصولهم على البراءة.

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