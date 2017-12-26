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القبض على (3) أشخاص ببني سويف بتهمة النصب

منذ 8 ساعة
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القبض على (3) أشخاص ببني سويف بتهمة النصب


ألقت الجهات الأمنية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف بمجلس مدينة بني سويف، وشقيقه موظف بالتأمينات الاجتماعية لاتهامهم بالاشتراك مع تاجر غلال بالنصب على المواطنين وحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل إيهامهم بتوظيفهم في جهات حكومية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا من البحث الجنائي بقيام شقيقين موظفين بالحكومة وتاجر غلال بإيهام الشباب بتوظيفهم فى جهات حكومية بالمحافظة والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ325 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "تاجر الغلال"، بمسكنه وعثر بحوزته على 8 خطابات تفيد تعيين أشخاص بوظائف حكومية مختلفة في بني سويف "الشهر العقاري، البنك الأهلي، الشركة المصرية للاتصالات، هيئة النيابة الإدارية" ممهورة بأختام وتوقيعات مزورة منسوبة لتلك الجهات وكذلك مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين واستولوا على المبلغ المالي المذكور وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب في أحكام 8 قضايا إيصالات أمانة وتبديد وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم القبض على باقي المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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