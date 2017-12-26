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كتائب القسام تتوعد العدو الصهيوني بسبب الاعتداء على أمهات الأسري

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 128
كتائب القسام تتوعد العدو الصهيوني بسبب الاعتداء على أمهات الأسري


 توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، العدو الصهيوني، وذلك بعد اعتداء عضو الكنيست الصهيوني "أرون حازان" على أمهات أسرى بقطاع غزة أمس الإثنين، أثناء توجههم لزيارة أبنائهم داخل سجون الكيان الصهيوني.
 
وتداول نشطاء عبر الإنترنت "إنفوجراف" يكشف توعد "كتائب القسام" الصهاينة، وذلك على لسان الناطق الرسمي باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" جاء فيها: "نقول للعدو، أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلاً من مسئولياتكم وهروبًا من دفع الثمن".
 
وأضاف: "نقول للعدو بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".
 
ووجه القائد القسامي رسالة للأسرى وعائلاتهم قائلاً: "نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

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