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مسلحون يفجرون خط نفطي بليبيا

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 175
مسلحون يفجرون خط نفطي بليبيا

أكد مصدر عسكري ليبي، أن مسلحين قاموا بتفجير خط أنابيب لنقل النفط اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى إلحاق أضرار بخط الأنابيب.

وأضاف المصدر أن المسلحين وصلوا فى سيارتين وزرعوا متفجرات فى خط الأنابيب الذى يغذى ميناء السدر.

 

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