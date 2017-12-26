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الدفاع القطرية تعلن وصول دفعة جديدة من القوات التركية للدوحة

منذ 6 ساعة
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الدفاع القطرية تعلن وصول دفعة جديدة من القوات التركية للدوحة


أصدرت وزارة الدفاع القطرية بيانًا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية الى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية".

وقالت إن القوات المنضمة حديثا ستباشر مع نظيرتها القطرية "تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة"، مشيرة إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وبينت أن التعاون بين البلدين يأتي "ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة".

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر 2014.

 

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