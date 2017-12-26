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جنايات البحر الأحمر تقضي بالسجن 3 سنوات بحق سائحة بريطانية

بتهمة حيازة مخدرات

منذ 3 ساعة
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جنايات البحر الأحمر تقضي بالسجن 3 سنوات بحق سائحة بريطانية


 
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات للبريطانية لورا بلومر، المتهمة بتهريب أقراص مخدرة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط 400 قرص ترامادول مخدر داخل حقائب سائحة إنجليزية الجنسية عند وصولها لمطار الغردقة الدولي.

وكان قد اشتبه كل من محمود فتحي ومحمود عدلي مأموري جمارك مطار الغردقة، فى سائحة انجليزية تدعى "لورا" وأثناء تفتيش حقائبها عثر بحوزتها على 400 قرص ترامادول مخدر.

تم إخطار مباحث المطار، وبمواجهتها بما تم ضبطه اعترفت أنها جلبتهم من الخارج لصديق مصري لها، تم تحرير محضر بالواقعة بتهمة جلب أقراص مخدرة وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث أحالتها النيابة للمحاكمة، لتقضى محكمة جنايات البحر الأحمر بحبسها لمدة 3 سنوات، وجرت جلسة محاكمة السائحة البريطانية، أمس واليوم، وسط إجراءات أمن مشددة بمحيط المحكمة وداخلها.

 

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