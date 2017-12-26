النظام السوري يعلن سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها

قالت وكالة الأنباء السورية سانا، أن طائرة حربية تابعة للنظام قد سقطت على يد مقاتلي المعارضة في ريف حماة وسط البلاد ومقتل قائدها.

وقالت الوكالة، في تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، مساء اليوم، إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه او تبين منصبه، أكّد لها سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.

وأعلن فصيل بالجيش السوري الحر في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات النظام في ريف محافظة حماة.

وأفاد المتحدث باسم "جيش إدلب الحر" مصطفى الحسين لمراسل الأناضول، أن الطائرة من طراز L39 ، وتم إسقاطها بمضادات أرضية في ريف حماه الشرقي بالقرب من بلدتي "أبو دالي" و"أم قريتين".