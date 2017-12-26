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مقتل وإصابة 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابط إثر تفجير بكركوك

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 161
مقتل وإصابة 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابط إثر تفجير بكركوك

 


قتل جنديين عراقيين، وأصيب ضابط، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي إن "عبوة ناسفة، كانت مزروعة إلى جانب الطريق، انفجرت على دورية للجيش في قرية غيدا التابعة لقضاء داقوق على بعد 45 كم جنوب مدينة كركوك.

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط برتبة مقدم (لم يذكر اسمه) بجروح". مرجحًا وقوف مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الهجوم.

واستعادت القوات العراقية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.
لكن تنظيم "داعش" لا يزال لديه خلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل اجتياحه ثلث مساحة العراق صيف 2014.
وخسر التنظيم كل تلك الأراضي بفعل حملات عسكرية متواصلة شنتها القوات العراقية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

 

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