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تسمم أسرة كاملة بسوهاج بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 294
تسمم أسرة كاملة بسوهاج بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة

 

 

تعرضت أسرة مكونة من 6 أفراد، بقرية الحواويش البحرية التابعة لمركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، للتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بإصابات 6 أفراد من أسرة واحدة بقرية الحواويش البحرية، التابعة للمركز بتسمم غذائي. تم الدفع بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقي العلاج.

تبين بالفحص إصابة كل من "ناصر. ش " 47 سنة، وزوجته "رشا. خ " 38 سنة، وأبنائه "محمد" 18 سنة طالب، و"عبد الله" 14 سنة طالب، و"محمود" 7 سنوات طالب، و"أحمد" 5 سنوات.

بإجراء الفحص الطبي عليهم تبين إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض العرض على النيابة العامة.

 

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