العدو يعتقل (4) فلسطينيين بالضفة فى حملة مداهمات جديدة



قامت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، باعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين فى عملة اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بإسم قوات العدو، أن المعتقلين مطلوبين أمنيًا، مشيرًا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، كما زعم مصادرة أسلحة وأموال خلال مداهمات في بديا والخليل.

ففي مخيم العروب شمال الخليل، شنّت قوّات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لمنازل الأهالي وصادرت خمسة مركبات "غير قانونية" بعد مداهمات متفرقة، فيما ألصق الجنود بيانات تهديدية للسّكان.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر نوح عبد الخالق قفيشة وأجرت عمليات تفتيش داخله، وصادر الجنود مبلغا ماليا قبل الانسحاب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين بعد اقتحامها بلدة نعلين غربي المدينة الواقعة وسط الضفة.

واقتحمت دوريات عسكرية حي وادي العين شمالي البلدة واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم خليل سرور والشاب أحمد إبراهيم سرور بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، حيث نقلهما نقطة عسكرية في المنطقة الشمالية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.

أما في قلقيلية، داهمت دوريات عسكرية للاحتلال بلدة جيوس بالقضاء الشمالي للمدينة، وتمركزها على مدخل البلدة، وإجراء عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وفي جنين بشمال الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دير أبو ضعيف، واستجوبت الأهالي هناك.