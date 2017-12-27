Responsive image

-4º

27
ديسمبر

الأربعاء

26º

27
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • "هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى
     منذ 3 ساعة
  • القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه
     منذ 3 ساعة
  • صائب عريقات: فلسطين ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس
     منذ 3 ساعة
  • الغاء سرادق عزاء " صلاح عيس " أمام الصحفيين
     منذ 3 ساعة
  • البوذيين يعتدون بالساطور على شاب مسلم
     منذ 3 ساعة
  • اصابة 10 اشخاص جراء انفجار في مركز تجاري بـ روسيا
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:07 مساءاً


العشاء

6:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

العدو يعتقل (4) فلسطينيين بالضفة فى حملة مداهمات جديدة

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 247
العدو يعتقل (4) فلسطينيين بالضفة فى حملة مداهمات جديدة


قامت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، باعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين فى عملة اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بإسم قوات العدو، أن المعتقلين مطلوبين أمنيًا، مشيرًا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، كما زعم مصادرة أسلحة وأموال خلال مداهمات في بديا والخليل.

ففي مخيم العروب شمال الخليل، شنّت قوّات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لمنازل الأهالي وصادرت خمسة مركبات "غير قانونية" بعد مداهمات متفرقة، فيما ألصق الجنود بيانات تهديدية للسّكان.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر نوح عبد الخالق قفيشة وأجرت عمليات تفتيش داخله، وصادر الجنود مبلغا ماليا قبل الانسحاب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين بعد اقتحامها بلدة نعلين غربي المدينة الواقعة وسط الضفة.

واقتحمت دوريات عسكرية حي وادي العين شمالي البلدة واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم خليل سرور والشاب أحمد إبراهيم سرور بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، حيث نقلهما نقطة عسكرية في المنطقة الشمالية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.

أما في قلقيلية، داهمت دوريات عسكرية للاحتلال بلدة جيوس بالقضاء الشمالي للمدينة، وتمركزها على مدخل البلدة، وإجراء عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وفي جنين بشمال الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دير أبو ضعيف، واستجوبت الأهالي هناك.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers