الجيش السوري يحاصر قاعدة أمريكية بالنتف

قالت وكالة سبوتنيك، نقلاً عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن الجيش السورى حاصر القاعدة الأمريكية فى التنف بشكل كامل.

وقال جيراسيموف، فى لقاء مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، "تمت محاصرة منطقة التنف 55 كيلومترا من قبل القوات السورية، والأهم من كل شئ هو أننا راقبنا عمليات إخراج المسلحين من هناك منذ عدة أشهر"، ووفقا لأقواله، فإن نحو 350 مسلحا كانوا يخرجون من منطقة التنف عندما كانت السيطرة أضعف.

وأضاف جيراسيموف، "كان هناك خطر الاستيلاء على مدينة القريتين، لكننا اتخذنا الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب، وتم سحق هذه القوات، ومن الواضح أنه يتم إعداد المسلحين هناك، كما أن هناك مخيم الركبان للاجئين، أكبر المخيمات فى سوريا".

من الجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية فى سوريا توجد فى منطقة التنف، حيث يتم تدريب وحدات المعارضة السورية المسلحة لمحاربة "داعش"، كما يقدم التحالف الأمريكى فى منطقة التنف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في.محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.