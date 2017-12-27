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اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل بأسيوط

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 75
اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل بأسيوط

 


أقدم طلاب النقل بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017 / 2018، ومراحل التعليم المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام، تجاري، صناعي، التربية الخاصة، التي تنتهي امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية منها في 11 يناير القادم والثانوي 18يناير القادم.

ومن جانبه، تفقد صلاح فتحي بدوى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدد من المدارس التي بها لجان الامتحانات بإدارة الفتح التعليمية من بينها مدرسة بدر الثانوية الصناعية ، الفتح الإعدادية للبنات،و مدرس الميثاق والشهداء الأبتدائية المشتركة.

واطمأن وكيل الوزارة أن ورقة الامتحان مكتوبة بالكمبيوتر وبخط واضح وجميع الأسئلة من الكتاب المدرسي ومباشرة وخالية من التعقيد.

وأضاف بدوى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان والملاحظين التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة نحو تواجد طبيب بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات، فضلاً عن تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتصدي لحالات الغش.

وفى السياق ذاته اوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح ستبدأ فى نفس يوم الامتحان عقب إنتهاء فترة الإمتحانات مباشرة مشيرا إلى أن مصححي أوراق إجابات الصف السادس الابتدائى يتم تصحيحها داخل مدرسة الطالب ولكن بواسطة معلمي مدارس أخرى لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات المختلفة منوها على أن لم ترد للغرفةأية شكاوى من الامتحانات.

 

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