الفاكهة تتسبب فى مصرع عامل بالمنوفية

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توفي عامل، إثر إصابته بحالة تسمم لتناول فاكهة من أشجار خلف منزل مختلطة بمبيد حشرى بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات لمديرية أمن المنوفية، تفيد بوفاة "ع. ع. ع" موظف ومقيم دائرة المركز، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ادعاء حالة تسمم.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "و. ع. ع" موظف ومقيم بذات الناحية، أفاد بتناول شقيقه فاكهة من أشجار خلف منزله مرشوشة بمبيد حشرى دون علمه، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال شيخ الناحية ومقيم بها أفاد بمضمون ما جاء بأقوال شقيق المتوفى، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.