Responsive image

-5º

28
ديسمبر

الخميس

26º

28
ديسمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • "هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى
     منذ 6 ساعة
  • القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه
     منذ 6 ساعة
  • صائب عريقات: فلسطين ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس
     منذ 6 ساعة
  • الغاء سرادق عزاء " صلاح عيس " أمام الصحفيين
     منذ 6 ساعة
  • البوذيين يعتدون بالساطور على شاب مسلم
     منذ 6 ساعة
  • اصابة 10 اشخاص جراء انفجار في مركز تجاري بـ روسيا
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

2:44 مساءاً


المغرب

5:07 مساءاً


العشاء

6:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إلغاء أحكام السجن بحق المحامين المتهمين بإهانة القضاء

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 295
إلغاء أحكام السجن بحق المحامين المتهمين بإهانة القضاء

 

ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهروإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

وقامت قوات الأمن، برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس دار القضاء العالي بفرض تعزيزات أمنية، مشددة بجميع أرجاء المبنى تزامنا مع نظر الدعوى لضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث إي تجاوزات خلال نظر الدعوى.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers