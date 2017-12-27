إلغاء أحكام السجن بحق المحامين المتهمين بإهانة القضاء

ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهروإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

وقامت قوات الأمن، برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس دار القضاء العالي بفرض تعزيزات أمنية، مشددة بجميع أرجاء المبنى تزامنا مع نظر الدعوى لضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث إي تجاوزات خلال نظر الدعوى.