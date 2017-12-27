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إصابة (5) أشخص فى حادث تصام مروع بالشيخ زايد

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 193
إصابة (5) أشخص فى حادث تصام مروع بالشيخ زايد

قالت مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أن 5 أشخاص قد أصيبوا فى حادث تصادم مجموعة من السيارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين حوالي 5 سيارات بامتداد طريق المحور فى الاتجاه المؤدى إلى مناطق أكتوبر ووجود مصابين.

وبانتقال الخدمات الأمنية لمكان الواقعة تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة.

 

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