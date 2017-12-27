الاحتلال الصهيوني يدين عملية استشهادية قام بها فلسطيني ..و وزير الأمن يطالب بالاعدام

أدانت محكمة الاحتلال الصهيوني العسكرية في "عوفر"، صباح اليوم الأربعاء، ا

الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاما) بالقتل المتعمد لثلاثة مستوطنين.

وكان العبد، من بلدة كوبر غرب رام الله، قد نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش"، قتل فيها ثلاثة مستوطنين، قبل نحو خمسة شهور.

وأدانت محكمة الاحتلال العسكرية العبد بـ"التسبب بالموت بشكل متعمد".

وخلال المداولات في المحكمة، طالبت نيابة الاحتلال العسكرية بفرض عقوبة السجن المؤبد 4 مرات على منفذ العملية، ثلاث منها مقابل كل قتيل، والمؤبد الرابع بداعي "ارتكاب باقي المخالفات التي أدين بها، وهي محاولتا قتل متعمد والتحريض ومخالفات أخرى".

وكان قد أحضر العبد إلى قاعة المحكمة، كما حضر المحاكمة والده ووالدته، إضافة إلى عدد من عائلة المستوطنين القتلى.

وبعد انتهاء المداولات، احتج أفراد عائلة المستوطنين القتلى بسبب عدم عرض مطلب حكم الإعدام على منفذ العملية.