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الجرافات الصهيونية تتوغل بجنوب قطاع غزة وسط اعتقالات ومصادرة أموال

منذ 8 ساعة
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الجرافات الصهيونية تتوغل بجنوب قطاع غزة وسط اعتقالات ومصادرة أموال

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين في اقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة، فيما صادرت أموالا لمواطنين، وقطعة سلاح.
كما توغلت عدة جرافات عسكرية صهيوني، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد فلسطينيون بتوغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، وذلك عبر بوابة تعرف باسم "أبو ريدة" العسكرية شرقي البلدة، لمسافة 50 مترا.
وذكر شهود عيان أن الجرافات المتوغلة باشرت بعملية تجريف فور توغلها بمحاذاة الشريط الحدودي، ولفتوا إلى تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي لإسناد القوات المتوغلة.
إلى ذلك، أعلن الاحتلال اعتقال من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

 

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