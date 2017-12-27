الاحتلال ينتقم من أهالي القدس بالاعتقالات والهدم والاقتحامات

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني سياستها الانتقامية ضد أهالي القدس، عبر اعتقالات وهدم منشآت ومداهمات منازل ومحال تجارية واقتحامات للمسجد الأقصى، خصوصا بعد الغضب الفلسطيني ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان المحتل.

ففي بلدة سلوان جنوب القدس، استأنفت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الأربعاء، حملتها الانتقامية التي بدأتها أمس الثلاثاء، وتخللها هدم منشآت تجارية وتسليم إخطارات بالهدم، واقتحام محال تجارية.

وفي بلدة العيسوية شمال شرق القدس، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ودوائر الضريبة البلدة صباح اليوم وشنت ولا تزال حملة من المداهمات للمحال والمنازل تشابه تلك التي نفذت ولا تزال تنفذ في سلوان أمس واليوم.

من ناحية أخرى، يواصل المستوطنون منذ ساعات الصباح اقتحاماتهم للمسجد الأقصى؛ وفق شهادات أحد حراس الأقصى.

في سياق آخر، ذكرت مصادر محلية وصحافية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية بدو شمال غرب القدس وسط الضفة، وشابين آخرين من بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة، بينما كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شابا آخر من قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة ليل أمس الثلاثاء، وصادرت دراجته النارية.

كما دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، عشرات المنازل في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وصادرت عدة مركبات من المخيم، ودهمت كذلك منزل الأسير المحرر نوح قفيشة في مدينة الخليل وعاثت فيه خرابا، وصادرت مبلغا من المال.