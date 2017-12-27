Responsive image

-7º

28
ديسمبر

الخميس

26º

28
ديسمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • "هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى
     منذ 8 ساعة
  • القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه
     منذ 8 ساعة
  • صائب عريقات: فلسطين ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس
     منذ 8 ساعة
  • الغاء سرادق عزاء " صلاح عيس " أمام الصحفيين
     منذ 8 ساعة
  • البوذيين يعتدون بالساطور على شاب مسلم
     منذ 8 ساعة
  • اصابة 10 اشخاص جراء انفجار في مركز تجاري بـ روسيا
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

2:44 مساءاً


المغرب

5:07 مساءاً


العشاء

6:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

منظمة حقوقية تتهم الإيزيديين بالعراق بقتل عشرات المدنيين العرب

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 222
منظمة حقوقية تتهم الإيزيديين بالعراق بقتل عشرات المدنيين العرب


أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، بيانًا، اتهمت فيه مقاتلين عراقيين من الاقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا، ينتمون لقبيلة سنية انتقاما للظلم الذى تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم داعش.

ووفقا لبيان المنظمة نقلا عن اقارب الضحايا، فانه فى الرابع من يونيو الماضى "قامت قوات ايزيدية باعتقال ثم اعدام رجال ونساء واطفال من ثمانى عائلات من قبيلة البو متيوت (السنية) الذين فروا من القتال بين قوات الحشد الشعبى وتنظيم داعش، فى مناطق غرب الموصل".

والموصل، ثانى مدن العراق، مركز محافظة نينوى حيث تقع سنجار معقل الاقلية الايزيدية فى شمال العراق، وطالبت لما فقيه المسؤولة الثانية فى المنظمة "القوات العراقية بتحويل تركيزها الى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، بعد انحسار المعارك الميدانية ضد تنظيم داعش".

وأضافت ان "الفظائع التى ارتكبت ضد الايزيديين فى الماضي، لا تعطى قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الاخرى". وتابعت "عمليات الاعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب".

وشكل الايزيديون مطلع عام 2017، وحدتين من قوات تابعة لقوات الحشد الشعبى التى اصبحت اليوم رسميا جزء من القوات الامنية العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers