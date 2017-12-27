Responsive image

-4º

27
ديسمبر

الأربعاء

26º

27
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • "هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى
     منذ 3 ساعة
  • القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه
     منذ 3 ساعة
  • صائب عريقات: فلسطين ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس
     منذ 3 ساعة
  • الغاء سرادق عزاء " صلاح عيس " أمام الصحفيين
     منذ 3 ساعة
  • البوذيين يعتدون بالساطور على شاب مسلم
     منذ 3 ساعة
  • اصابة 10 اشخاص جراء انفجار في مركز تجاري بـ روسيا
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:07 مساءاً


العشاء

6:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"ترامب" مشروع استيطاني جديد يصادق عليه الاحتلال الصهيوني

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 203
"ترامب" مشروع استيطاني جديد يصادق عليه الاحتلال الصهيوني

أقر وزير المواصلات الصهيوني، يسرائيل كاتس، على توصيات لجنة الأسماء في شركة القطارات، بإطلاق أسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع استيطاني بالقدس المحتلة، حيث سيطلق أسم ترامب على محطة القطار الأرضي والهوائي التي ستقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة البراق.
و جاء ذلك، بعد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، إذ قررت المؤسسة الصهيونية "تقدير" ترامب باعتراف استثنائي وإطلاق اسمه على محطة القطار الهوائي والأراضي التي ستقام بالقرب من ساحة البراق ضمن المخطط الشامل للمشروع الاستيطاني، والذي سيربط القدس المحتلة بالقدس القديمة ومنطقة ساحة البراق والمسجد الأقصى.
وقرر كاتس منح المحطة الجديدة اسم "دونالد جون ترامب" بعد إعلان ترامب بشأن القدس.
 وقال كاتس إن "حائط المبكى هو أقدس مكان للشعب اليهودي، وقررت إطلاق على محطة القطار اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قراره الشجاع والتاريخي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers