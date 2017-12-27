محكمة صهيونية تقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته

قررت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية، الإفراج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما)، بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.

وأفادت محامية الطفل الجنيدي فرح دبايسة، في تصريح صحفي أن المحكمة، قررت اليوم الأربعاء، الافراج المؤقت، عن الطفل الجنيدي بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل ( 2860 دولار)، بعد أن تراجعت النيابة عن استئنافها.

وكانت نيابة المحتل، قد قدمت الأحد الماضي، طلب استئناف على قرار المحكمة الإفراج عن الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته.

وبينت "دبايسة" أن المحكمة قررت عقد جلسة للطفل الجنيدي بتاريخ 14يناير القادم.

واعتقل الجيش الصهيوني الطفل الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية صهيونية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل الإعلام صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا صهيونيا؛ حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا محليا ودوليا.