الدقهلية.. مصرع فلاح صعقًا بالكهرباء أثناء عمله

توفي فلاح، إثر صعقه بالكهرباء عقب سقوط سلك يمر من أعلى أرضه الزراعية أثناء قيام حفار بتطهير مصرف مائى.



تلقت الجهات المعنية إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "السيد ع أ" 60 سنة فلاح ومقيم بندر شربين ، جثة هامدة (ادعاء صعق كهربائى) .



وبسؤال شقيقه 52 سنة، عامل ، ومقيم بذات العنوان اتهم "السيد م م غ" 34 سنة سائق حفار ومقيم دائرة مركز الحامول بكفرالشيخ بالتسبب فى وفاة شقيقه، لاصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى سقوط أحد الأسلاك بالأرض الزراعية ملك شقيقه فصعقه التيار الكهربائى لوجود مياه بها.



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الأرضى رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على الحفار وبسؤال قائده اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد حال قيامه بتطهير المصرف المائى المار أمام أرض المتوفى الزراعية.



وبسؤال أحمد 53 سنة فنى كهرباء بهندسة كهرباء شربين ومقيم بندر شربين اتهم قائد الحفار بالتسبب فى سقوط السلك الكهربائى ونقطاع التيار الكهربائى، مضيفا بأنه تم إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة آثار حروق بالإلية والساعدين والقدم اليسرى ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23621 لسنة 2017 جنح المركز ، بالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم وطلب فنى الكهرباء المذكور لجلسة تحقيق باكر.