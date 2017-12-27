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مبادرة قطرية تدعو الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية بالقدس

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 319
مبادرة قطرية تدعو الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية بالقدس

طالبت قطر جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقره في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، الأربعاء، برئاسة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وعقب الاجتماع نقلت وكالة الأنباء القطرية عن حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المجلس قد "رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 21 ديسمبر الجاري، والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس".

وطالب مجلس الوزراء القطري "جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات".

وأعربت قطر عن أملها "في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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