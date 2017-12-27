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مصر تغيب عن قائمة أغنى الدول العربية في 2017

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 402
مصر تغيب عن قائمة أغنى الدول العربية في 2017

أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، بيانات أغنى الدول العربية خلال عام 2017 المنصرم، من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ حيث تصدرت كلٌ من دول (قطر، الكويت، الإمارات، السعودية، البحرين) القائمة لأغنى 5 دول عربية بنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي.

وغابت مصر عن تصنيف الدول الأوائل، وفقا لتقرير الصندوق المعلن.

وجاءت قطر في المركز الأول؛ حيث بلغ نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي نحو 124.930 دولار سنويا، تلتها في المركز الثاني دولة الكويت بنصيب للفرد يبلغ 69.670 دولار سنويا.

واقتنصت الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث، بنصيب للفرد يبلغ 68.250 دولار سنويا.

وإحتلت المملكة العربية السعودية المركز الرابع بنصيب نحو 55.260 دولار سنويا.

وكان المركز الخامس من نصيب البحرين؛ حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 51.580 دولار سنويا، تلتها في المركز السادس سلطنة عمان، بنصيب للفرد بلغ نحو 45.460 دولار سنويا.

أما في المركز السابع، فجاءت دولة لبنان بنصيب للفرد يبلغ نحو 19.490 دولار سنويا من إجمالي الناتج المحلي، تلتها العراق بالمركز الثامن بنصيب للفرد يبلغ نحو 17.000 دولار سنويا.

وجاءت الجزائر بالمركز التاسع، بنصيب للفرد الواحد يبلغ نحو 15.150 دولار سنويا.

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