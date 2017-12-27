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المغرب .. "ابن كيران"‎ يستقبل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس بمنزله

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 406
المغرب .. "ابن كيران"‎ يستقبل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس بمنزله

يقيم رئيس الحكومة المغربية السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، حفل غداء على شرف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية خالد مشعل، والوفد المرافق في مستهل اليوم الثاني من زيارته إلى المغرب.

وقال الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بفلسطين، يحل ضيفا على عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء.

وأضاف الموقع أن ابن كيران سيقيم وجبة غداء على شرف القيادي الفلسطيني، والذي حل بالعاصمة في زيارة للمغرب قال عنها مشعل إنها تمت بإذن وموافقة من جلالة الملك.

وبعد لقاء ابن كيران، يعقد خالد مشعل لقاء مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الرباط. 

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