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"هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى

منذ 4 ساعة
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"هيئة شؤون الأسرى" تقدم شكوى ضد عضو الليكود الصهيوني بشأن الاعتداء على اهالي الأسرى

"قدمت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، شكوى ضد عضو الكنيست عن حزب الليكود الصهيوني، أورن حازان، للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت.
وطالبت الهيئة، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الصهيوني "بفتح تحقيق جدي" ومحاسبة حازان وكل من اعتدى على أهالي الأسرى، و"حذرت" من التعامل باستخفاف مع مرتكبي الجريمة.
أوضح ممثلو الأسرى لإدارة السجون أنهم "لا يصدقون هذه المبررات وهي غير مقبولة عليهم"، محذرين من أن أي تكرار لهذا السلوك ضد أهالي الأسرى من أي كان سيفرض على الأسرى اتخاذ خطوات تصعيدية خطيرة.
وقالت في بيانها إن "السكوت عنها سيؤدي إلى تكرارها، وبالتالي سيكون هناك انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها. وسيكون الخاسر الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي، ممثلا بالحكومة اليمينية المتطرفة التي تشجع مثل هذه الاعتداءات على الأسرى وذويهم".
وأوضحت الهيئة أن "هذه الجريمة تم التخطيط لها مسبقاً، وتم الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية تعلم بها، ولم يحرك أحد ساكناً لمنعها أو لحماية أهالي الأسرى".
وقالت إنها "ما زالت بانتظار موقف جدي وصريح من قبل الصليب الأحمر، يتمثل بكتابة تقرير مفصل عما حدث، وأن يتم رفعه لهيئة الأمم المتحدة، التي يتوجب عليها اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل ومرتكبي هذه الجريمة"

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