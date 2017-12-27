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الإحتلال الصهيوني يفرج عن الفتى الفلسطيني"فوزي الجنيدي"

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 128
الإحتلال الصهيوني يفرج عن الفتى الفلسطيني"فوزي الجنيدي"

قررت حكمة الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الفتى الفلسطينيى" فوزي الجنيدي" البالغ من العمر الـ 16 عام , صاحب الصورة المشهورة المعقد فيها عيناه, و حوله عشرات الجنود الصهاينة.
و كانت قد أظهرت فحوصات طبية خضع لها الفتى بجود كسر في كتفه الأيمن، جراء الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله،فيما قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر"، الإفراج عنه، بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه،
وأوضحت محامية الفتى الجنيدي، فرح بيادسة، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن محكمة الاحتلال، قررت اليوم الأربعاء، الإفراج المؤقت عن الطفل الجنيدي بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، بعد أن تراجعت النيابة عن استئنافها.
وكانت نيابة الاحتلال العسكرية قد قدمت، الأحد الماضي، طلب استئناف على قرار المحكمة الإفراج عن الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته، وأوضحت بيادسة أن المحكمة قررت عقد جلسة للطفل الجنيدي بتاريخ 14 يناير القادم..
وأوضحت بيادسة، في بيان صحفي، أنها تقدمت بشكوى ضد الجيش الصهيوني، بالنيابة عن الفتى الذي تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله.

 

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