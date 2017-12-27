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القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه

منذ 7 ساعة
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القبض على محامي و(7) موظفين استولوا على مليون وستمائة ألف جنيه


ألقت الجهات الأمنية القبض على محامٍ و7 موظفين لاستيلائهم على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة عن طريق تزوير عدد من الأحكام القضائية بالمحافظة.

كانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها إقامة "ع. م"، محامٍ مقيم فى البدارى بمحافظة أسيوط، وموكل من عدد من موظفى مديرية الصحة بالمحافظة، عدة دعاوى أمام القضاء الإدارى لصرف بدل الجهود غير العادية، مستخدمًا دعاوى قضائية صحيحة صدرت فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص فى صرف تلك البدلات، والتلاعب فيها وتزويرها بإضافة أسماء موكليه ممن لم تصدر لهم أحكام، إضافة إلى استغلال دعاوى مماثلة صدرت فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام، وصرف قيمتها المالية، بإجمالى 1.6 مليون جنيه، والحصول على نسبة له تتراوح بين 25 و30%.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المحامى المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، ومن خلال استكمال أعمال التحرى حول الواقعة للكشف عن باقى المتورطين.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، عن كشف تورط "ع. ع" باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، وآخرين مقيمين بالمحافظة، مع المحامى المذكور فى ارتكاب الواقعة، فاستدعتهم نيابة جنوب أسيوط الكلية.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتظلم المتهمون من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية، التى قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.

 

 

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