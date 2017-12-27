صائب عريقات: فلسطين ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس

قالت القيادة الفلسطينية، انها ستقاضي أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس في الأمم المتحدة، وذلك ردًا إعلان جواتيمالا نقل سفارتها إرضاءًا للولايات المتحدة.

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن "القيادة ستذهب إلى الدائرة القانونية التابعة للمنظمة الأممية لمحاسبة كل دولة تقرر نقل سفارتها إلى القدس"، معتبرًا قرار جواتيمالا مخالف للقانون الدولي.

وأضاف أن أمريكا استخدمت كافة أسلحتها ضد الشعب الفلسطيني منذ ثمانينات القرن الماضي، من خلال اعتبار منظمة التحرير (إرهابية)، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

وطالب "عريقات" بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.