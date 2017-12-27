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اكتشاف (8) إصابات بأنلفونزا الطيور فى السعودية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 299
اكتشاف (8) إصابات بأنلفونزا الطيور فى السعودية

 

 


أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 8 حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إن حالات الإصابة من نوع (H5N8 ) بلغت 8 حالات في محافظات "الرياض والخرج وحريملاء والقويعية وضرما"، أحدها لمشروع دواجن.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الفرق الميدانية في مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة الرياض أنهت التخلص الصحي من 85627 طائرا في أحد مشروعات الدواجن، مضيفة أن الفرق الميدانية في محافظة المزاحمية تواصل إجراءات الفحص والتقصي لمناطق الإصابة، حيث تم التخلص من 1232 طائراً في 12 موقعا حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض بلغ 1220 عينة، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة، كما انخفض عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 9 بلاغات، مقابل 20 إلى 30 بلاغا خلال الأيام الستة الأولى منذ الإعلان عن المرض.

 

 

 

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