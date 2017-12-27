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تأجيل محاكمة مجند وطلاب متهمين باغتصاب ممثلة مغمورة

منذ 4 ساعة
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تأجيل محاكمة مجند وطلاب متهمين باغتصاب ممثلة مغمورة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 3 طلاب ومجند؛ فى اتهامهم باغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية، وهى القضية المقيدة برقم 11821 سنة 2016 جنوب الجيزة، لجلسة 23 أبريل 2018، لحضور شهود الإثبات حول الواقعة.

واتهمت النيابة العامة كلًا من "أحمد.م" 21 سنة طالب، و"محمد.ن" 20 سنة طالب، "محمد.ع" 20 سنة طالب،"على.ج" 22 سنة مجند، بمواقعة أنثى وهى "أ.ح" بغير رضاها؛ وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها، وأشهروا فى وجهها أسلحتهم النارية، مهددين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهًا، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهم النيابة المتهمين سالفى الذكر بسرقة مبلغ مالى ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرًا إياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقى المتهمين المسكن، وأشهروا فى وجهها الأسلحة النارية فشلّوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وفوجئت بــ 4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

 

 

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