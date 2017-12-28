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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة الثلاثاء المقبل

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 235
قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة الثلاثاء المقبل

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، اليوم الخميس 28 ديسمبر، قطع المياه عن بعض المناطق، وذلك لعمل ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم والمغذي لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما، لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 8 مساء /الثلاثاء/ المقبل.

وذكرت  بيان  الشركة ، أن المناطق تشمل مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب وحدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمريوطية، ومنشية البكاري، والثلاث طوابق، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفرة نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، والتعاون، والمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بداية من شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" وحتى ترعة المنصورية، بالإضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس.

وتهيب المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

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