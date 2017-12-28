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تعرض قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى قصف صاروخي

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 225
تعرض قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى قصف صاروخي


أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر، بتعرض قاعدة حميميم العسكرية التابعة لروسيا إلى قصف صاروخي من جانب مسلحي المعارضة . 

وأكد مصدر عسكري سوري ، أن بعض المسحلين أطلقوا صواريخ "غراد"  على قاعدة حميميم الجوية التى تتواجد فيها حالياً وحدات من القوات الجوية الروسية ، حسبما أفادت صحيفة  "بوليت أكسبرت" الروسية.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية :"لقد أسقطت منظومة "بانتسير" للدفاع الجوى صاروخين فى الجو باستخدام صواريخها المضادة للطائرات وقذائفها المدفعية."

 جدير بالذكر أن منظومة "بانتسير" تستخدم صواريخ "57أ6يي" و"9إم"335 البالغ مداها 20 كيلومترا و12 كيلومترا على التوالي والقذائف المدفعية من عيار 30 ملم لتدمير الأهداف الجوية.

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