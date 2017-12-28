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الاحتلال يُنشئ وحدة عسكرية في الجولان المحتل خوفًا من التواجد السوري

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 260
الاحتلال يُنشئ وحدة عسكرية في الجولان المحتل خوفًا من التواجد السوري

كشف موقع "I24" العبري، أن الكيان الصهيوني قد أنشا وحدة عسكرية أمنية من سكان الجولان المحتل ، بالتزامن مع انتشار قوات نظام بشار الأسد شمالي هضبة الجولان المحتل.

ونقل الموقع  عن "يائير غولان"  النائب السابق لقائد هيئة أركان الجيش  الصهيوني ، اللواء (احتياط)، قوله أن جيش الاحتلال قد أنشأ "مجموعة سكّانية ذات مصالح واضحة"، كاشفا عن أن هدف تلك المجموعة هو "الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا".
 
وأضاف في كلمة أمام "معهد القدس للشؤون الاستراتيجية" : "في هذا الوقت، ومع انتشار وتقوية نظام بشار الأسد، سيصبح هذا التحدي مثيرا للاهتمام"، مؤكدا أن "هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق".
 
ولفت الجنرال غولان إلى أن "انتشار نظام الأسد وتقويته أصبح صدى في هذه الساعات، على ضوء المعارك في الشق الشمالي لهضبة الجولان، التي تسيطر عليها سوريا، وهي جزء من محافظة القنيطرة".

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