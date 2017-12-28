"شقيق المصري المتوفي بالأردن" يهاجم وزيرة الهجرة:عايز حق أخويا

يواصل النظام العسكري ووزارة خارجيته، في التقاعس عن حماية المصريين المغرتبين بالخارج، حيث أكد عصام السيد، شقيق المصري الذي توفى أمس في الأردن نتيجة سحلة وجرة بدراجة نارية ، أن وزيرة الهجرة "نبيلة مكرم" لم تقدم شئ لشقيقة ، ، قائلا: " عايز حق أخويا".

وخلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم" ، قال "السيد" "أن الوزيرة وعدت بالتكفل بمصاريف علاج شقيقه بعد الاعتداء عليه بالضرب بحديد على رأسه، وهذا لم يحدث".

وتابع قائلا:" السفارة لم تهتم بقضية شقيقه إلا بعض تناولها في الصحف"، موضحا:" أنه علم بوفاة شقيقه اليوم بعد صلاة المغرب.

وجدير بالذكر انه قد تعرض شاب مصري يعمل في الأردن، إلى الاعتداء بالضرب العنيف، والسحل والجر بدراجة بخارية في الشارع بمحافظة الزرقاء ، وأعلنت وسائل إعلام أردنية وفاته أمس الأربعاء .

وأفادت وسائل إعلام أردنية، إلى أنه يعاني من ارتجاج في المخ وكدمات نتيجة سحله وتوثيقه بالحبال من عدة أشخاص، مشيرًة إلى أن أن الشاب يعمل في أحد مطاعم الزرقاء، لافتة إلى أنه كان مستقلًا سيارة خاصة تعمل بالأجرة متجهة إلى الهاشمية لزيارة صديق له قبيل وقوع الحادث.

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على المعتدين على العامل المصري السيد محمد ‏مرسي، حيث تعرض لواقعة اعتداء وسحل منهم، إثر خلاف على مبلغ مالي أصيب على إثرها بنزيف بالمخ وفقدان للوعي.‏