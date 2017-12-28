إصابة طلاب فلسطينيين إثر مهاجة متطرفين يهود لمدرسة بنابلس



أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر، بإصابة عدد من الطلبة الفلسطينيين بمدرسة بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس في الضفة الغربية، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، إثر اندلاع مواجهات مع الاحتلال الصهيوني عقب مهاجمة مستوطنين يهود للمدرسة.

وخلال تصريحات صحفية قال مدير المدرسة إبراهيم عمران إن" 15 مستوطنا من مستوطنة يتسهار، هاجموا المدرسة بحراسة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد الطلبة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الخاصرة، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق".

وأضاف أن "إدارة المدرسة اضطرت لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم الامتحانات، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حرم المدرسة"، مشيرا إلى أن "المستوطنين أقدموا على تحطيم ثلاث مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة، وأن المواجهات مازالت مستمرة".