إعلان ترامب بشأن القدس أوقف ترميم العلاقات بين الأردن والاحتلال

كشفت الإذاعة التابعة للكيان الصهيوني ، نقلًا عن مصدر سياسي صهيوني ، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، أوقف ترميم العلاقات الأردنية الإسرائيلية بعد التوتر الذي حدث إثر واقعة قتل حارس أمن سفارة الكيان الصهيوني لمواطن أردني .

وأضاف السياسي إن "إسرائيل والمملكة الأردنية توصلتا إلى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عرقل تطبيقه ".

وأردف ان "إسرائيل وافقت على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنيْن الأردنييْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة ".



والجدير بالذكر أن العلاقات الأردنية مع الكيان الصهيوني ، شهدت توتر بعدما أقدم حارس إسرائيلي على إطلاق النار في شقة تابعة للسفارة الإسرائيلية، في شهر يوليو الماضي على أردنييْن اثنين ما أدى إلى مقتلهما.

وارفعت وتيرة التوتر في العلاقات ، بعدما قام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتنظيم استقبال "حار وحميمي"، لحارس الأمن مع نشر مكتبه صورا له وهو يعانقه.

وطالب الأردن بتقديم حارس الأمن إلى المحاكمة في إسرائيل، وهو ما لم تفعله الحكومة الإسرائيلية.

ورفض الأردن، منذ وقوع الحادث، السماح للسفيرة الصهيونية بالعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، وطالب بعزلها.